Leonardo Del Vecchio, a chi va l'eredità? (Di lunedì 27 giugno 2022) Il patrimonio del valore di oltre 30 miliardi tra industria e finanza va ripartito fra i sei figli. Ci sono questioni aperte per i ruoli in Mediobanca e Generali

Agenzia_Ansa : E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore avev… - Corriere : È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni - aldotorchiaro : Un pensiero per Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica scomparso oggi a 87 anni. La sua vita è già leggend… - 24Trends_Italia : 1. Leonardo Del Vecchio - 200mille+ 2. Wimbledon - 100mille+ 3. Wimbledon 2022 - 100mille+ 4. Pata Negra - 50mille+… - beppedama : RT @EdoardoBuffoni: 'Non ho mai visto un povero creare ricchezza' Leonardo Del Vecchio, nato povero e mandato in orfanotrofio, ha creato u… -