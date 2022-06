VIDEO | SORPRESA DI INSIGNE A NONNA LUISINA? (Di domenica 26 giugno 2022) Nei giorni scorsi il messaggio di NONNA LUISINA per Lorenzo INSIGNE ha fatto il giro del web ed emozionato i tifosi del Napoli. Il VIDEO è arrivato anche a Lorenzo INSIGNE che da qualche giorno si è trasferito a Toronto per la sua nuova avventura in MLS. L’ex capitano del Napoli ha voluto regalare un momento di gioia alla tifosa azzurra con una VIDEOchiamata direttamente dal Canada. #sscnapoli #napoli #INSIGNE #calcionapoli #forzanapoli #NONNALUISINA #seriea #torontofc #mls Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 giugno 2022) Nei giorni scorsi il messaggio diper Lorenzoha fatto il giro del web ed emozionato i tifosi del Napoli. Ilè arrivato anche a Lorenzoche da qualche giorno si è trasferito a Toronto per la sua nuova avventura in MLS. L’ex capitano del Napoli ha voluto regalare un momento di gioia alla tifosa azzurra con unachiamata direttamente dal Canada. #sscnapoli #napoli ##calcionapoli #forzanapoli ##seriea #torontofc #mls

