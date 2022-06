Ema Stokholma: “Da 38 anni devo mettere la sveglia per ricordami di mangiare, soffro di inappetenza ma non posso mai dirlo…” (Di domenica 26 giugno 2022) “Troppo magra“. Questo hanno scritto i follower di Ema Stokholma vedendo le sue foto. Ancora il corpo delle donne al centro, oggetto di valutazione. La dj e conduttrice ha deciso di spiegare, di raccontare la sua storia: “Non mi colpisce quando dite che sono troppo magra o robe peggiori perché già lo so ma non posso mai dire che soffro di inappetenza da quando sono bambina. Non posso dirlo perché mi viene risposto che sono fortunata”. L’inappetenza è una mancanza o diminuzione della fame e che può essere causata da fattori fisiologici, psicologici o patologici. “inappetenza significa che posso tranquillamente scordarmi di mangiare per più di 24 ore senza sentire i sintomi della fame, soprattutto se lavoro molto o sono in viaggio… – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) “Troppo magra“. Questo hanno scritto i follower di Emavedendo le sue foto. Ancora il corpo delle donne al centro, oggetto di valutazione. La dj e conduttrice ha deciso di spiegare, di raccontare la sua storia: “Non mi colpisce quando dite che sono troppo magra o robe peggiori perché già lo so ma nonmai dire chedida quando sono bambina. Nondirlo perché mi viene risposto che sono fortunata”. L’è una mancanza o diminuzione della fame e che può essere causata da fattori fisiologici, psicologici o patologici. “significa chetranquillamente scordarmi diper più di 24 ore senza sentire i sintomi della fame, soprattutto se lavoro molto o sono in viaggio… – ha ...

