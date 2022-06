Station 19 trama episodi 24 giugno 2022 su Canale 5

(Di venerdì 24 giugno 2022) Torna in chiaro su19 con la terza stagione della serie tv targata ABC per la prima volta in chiaro su5. Di seguito, anticipazioni e promo del nuovo appuntamento venerdì 24. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING19stagione 3o 14 I fantasmi che mi perseguitano. Segreti, bugie, cose non dette, mezze verità… in questa puntata tutto verrà a galla. Ma quali saranno le conseguenze? La notizia del matrimonio tra Sullivan e Andy è ormai di dominio pubblico. Lei era certa di fare la cosa giusta, sposare l’uomo che ama, accompagnata all’altare dal padre, prima che questi morisse tragicamente. Ma, ora, tutte le buone ragioni scricchiolano. E se le nozze fossero state ...

