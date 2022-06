Scissione 5 Stelle, Draghi: “Nessun cambio nella squadra di governo” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – (Tog/AdnKronos) Nessun cambio di ministri nel governo Draghi dopo la Scissione del Movimento 5 Stelle e la nascita del gruppo Insieme per il Futuro di Luigi Di Maio. “La risposta è no”, afferma netto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo a chi gli domanda se ritenga necessario fare qualche cambiamento nella compagine ministeriale per rilanciare l’azione del governo. “Se mi sento con un mandato più forte o più debole? La risposta è lo stesso mandato”, taglia corto Draghi commentando l’effetto che la divisione avvenuta nel primo partito della maggioranza potrebbe avere sull’esecutivo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – (Tog/AdnKronos)di ministri neldopo ladel Movimento 5e la nascita del gruppo Insieme per il Futuro di Luigi Di Maio. “La risposta è no”, afferma netto il presidente del Consiglio Marioin conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo a chi gli domanda se ritenga necessario fare qualche cambiamentocompagine ministeriale per rilanciare l’azione del. “Se mi sento con un mandato più forte o più debole? La risposta è lo stesso mandato”, taglia cortocommentando l’effetto che la divisione avvenuta nel primo partito della maggioranza potrebbe avere sull’esecutivo. L'articolo proviene da Italia Sera.

