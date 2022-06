Lo Ius scholae sbarca alla Camera ma la strada è in salita. I sondaggi-propaganda di Action (video) (Di venerdì 24 giugno 2022) La riforma dello ius schoalae arriva alla Camera la prossima settimana. E si prevede un percorso in salita che infiammerà il dibattito. Sulla carta il via liberà è scontato, ma tutto può ancora succedere. Gli schieramenti sono fatti: favorevoli alla legge scritta dal grillino Giuseppe Brescia c’è tutta la maggioranza tranne la Lega. Pronta a dare battaglia insieme a Fratelli d’Italia. Lo ius scholae approva alla Camera mercoledì Il disegno di legge in due articoli prevede la cittadinanza italiana per chi frequenta le scuole del nostro Paese. Si tratta di circa un milione di ragazzi. In commissione Istruzione la discussione si è trasformata in un ring. Bocciati gli emendamenti dei leghisti. Che restringevano la cittadinanza a quei ragazzi, figli di immigrati, nati o ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022) La riforma dello ius schoalae arrivala prossima settimana. E si prevede un percorso inche infiammerà il dibattito. Sulla carta il via liberà è scontato, ma tutto può ancora succedere. Gli schieramenti sono fatti: favorevolilegge scritta dal grillino Giuseppe Brescia c’è tutta la maggioranza tranne la Lega. Pronta a dare battaglia insieme a Fratelli d’Italia. Lo iusapprovamercoledì Il disegno di legge in due articoli prevede la cittadinanza italiana per chi frequenta le scuole del nostro Paese. Si tratta di circa un milione di ragazzi. In commissione Istruzione la discussione si è trasformata in un ring. Bocciati gli emendamenti dei leghisti. Che restringevano la cittadinanza a quei ragazzi, figli di immigrati, nati o ...

