Al teatro Parioli commedie e balletti, da Ale & Franz a Mozart (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Si esce da una “stagione di guerra” e si entra in una “stagione normale”. Questo almeno è l’auspicio espresso dal direttore generale del teatro Parioli di Roma, Michele Gentile, prima che il direttore artistico Piero Maccarinelli illustrasse il nuovo cartellone per un programma che il regista definisce “eclettico” e che si propone di essere anche multidisciplinare, puntando ovviamente sulla prosa contemporanea ma non rifuggendo da incursioni nell’opera lirica e nel cinema, nel balletto e nella letteratura, nonché nella televisione ospitando otto puntate del ‘Maurizio Costanzo Show’. Ad aprire il sipario della stagione ufficiale – che va da ottobre a maggio – sarà il duo comico milanese composto da Ale & Franz con i loro ‘Atti scenici in luogo pubblico’; dalla coppia si passa poi al poker con Paola ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Si esce da una “stagione di guerra” e si entra in una “stagione normale”. Questo almeno è l’auspicio espresso dal direttore generale deldi Roma, Michele Gentile, prima che il direttore artistico Piero Maccarinelli illustrasse il nuovo cartellone per un programma che il regista definisce “eclettico” e che si propone di essere anche multidisciplinare, puntando ovviamente sulla prosa contemporanea ma non rifuggendo da incursioni nell’opera lirica e nel cinema, nel balletto e nella letteratura, nonché nella televisione ospitando otto puntate del ‘Maurizio Costanzo Show’. Ad aprire il sipario della stagione ufficiale – che va da ottobre a maggio – sarà il duo comico milanese composto da Alecon i loro ‘Atti scenici in luogo pubblico’; dalla coppia si passa poi al poker con Paola ...

Pubblicità

StraNotizie : Al teatro Parioli commedie e balletti, da Ale & Franz a Mozart - MimmoAdinolfi : @SonoMaleducata Non concordo metti per esempio Bob Sinclair se invece che pettinarsi come se avesse davanti il sipa… -