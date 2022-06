Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2022 ore 10:30 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 22 GIUGNO 2022 ORE 0935 SARA SPANO’ BEN RI TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO PROSEGUENDO PIU AVANTI CODE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO TRA CASILINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA BIS CI SPOSTIMAO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIAL EST IN DIREZIONE DEL CENTRO NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE IN USCITA TRA TOR CERVARA E IL TRACCORDO SU VIA PONTINA CODE TRA SPINACETO E IL RACOCRDO IN DIREZIONE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 22 GIUGNOORE 0935 SARA SPANO’ BEN RI TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONENORD E L’A24TERAMO PROSEGUENDO PIU AVANTI CODE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLAFIUMICINO TRA CASILINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LA DIRAMAZIONENORD E CASSIA BIS CI SPOSTIMAO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIAL EST IN DIREZIONE DEL CENTRO NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE IN USCITA TRA TOR CERVARA E IL TRACCORDO SU VIA PONTINA CODE TRA SPINACETO E IL RACOCRDO IN DIREZIONE ...

