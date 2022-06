Pubblicità

TgrRai : Roma, anziana di 99 anni rapinata da due uomini nel proprio appartamento. La signora è stata imbavagliata dai due m… - iirpo : RT @repubblica: Anziana di 99 anni legata, imbavagliata e rapinata a Roma [di Romina Marceca] - repubblica : Anziana di 99 anni legata, imbavagliata e rapinata a Roma [di Romina Marceca] - vatenacttencass : Anziana di 99 anni legata, imbavagliata e rapinata a Roma - leggoit : Roma, anziana di 99 anni rapinata e imbavagliata in casa. È caccia a due stranieri -

Violenza acontro un'donna di 99 anni. È successo nel primo pomeriggio in via dei Lauri 82, nel quartiere Centocelle. Due uomini, con accento dell'Est, dopo aver forzato la porta di ingresso, sono entrati nell'appartamento e le hanno portato via collanina e orecchini d'oro che aveva addosso. La donna è stata imbavagliata dai due rapinatori.