L'obbligo vaccinale non c'è più, ma le multe per chi non si è adeguato restano. E intanto con Omicron 5 il Covid sta rialzando la testa (Di mercoledì 22 giugno 2022) Strano Paese l'Italia dove accade tutto e il contrario di tutto. Già perché l'ultima stramberia è quella che arriva direttamente dalla lotta al Covid dove, ormai da tempo, L'obbligo vaccinale non c'è più ma le multe per chi non si sottopone all'immunizzazione procedono come nulla fosse. Un controsenso evidente, probabilmente frutto della giungla di regole tutte italiane, su cui è arrivata perfino la conferma dal ministero della Salute che avrebbe avvisato le Regioni che le sanzioni, da 100 euro l'una, continueranno ad arrivare per tutto il mese di luglio e, salvo cambino le norme, potrebbero continuare a piovere sugli italiani anche nei mesi a venire. L'obbligo vaccinale non c'è più, ma le multe restano Come si legge nell'email inviata ai governatori: ...

