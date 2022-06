Ascolti tv 21 giugno 2022 | Papà per Amore vince il prime time

(Di mercoledì 22 giugno 2022)tv: il film di Rai 1 con il 13,1% e 2,143 milioni, il docu-viaggio di Canale 5 al 12,4% e 1,791 Il filmper, su Rai 1, ha fatto registrare il 13,1% di share media con 2,143 milioni di spettatori, Viaggio nella grande bellezza – Le storie su Canale 5 il 12,4%% e 1,791 milioni di contatti. Terza piazza per Horizon Line su Italia 1 al 9,54 % e 1,560 milioni La settimana scorsa Rai1, con Germania-Italia, aveva raggiunto il 30,43% e 5,754 milioni di spettatori, il film La Scelta su Canale 5 è stato visto da 1,980 milioni di spettatori con l’11,21%.tv altre reti La classifica deglitv delle reti generaliste prosegue con Boss in incoglinto che su Rai 2 che ha registrato il 9,2% di share media con 1,178 milioni di telespettatori. CartaBianca su Rai3 al 5,44% e 1,167 ...

