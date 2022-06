Un altro domani, spoiler: Angel e Ines riusciranno a fuggire? (Di martedì 21 giugno 2022) Un altro domani, oltre alle vicende delle due protagoniste, Carmen e Julia, continuerà a porre l'accento anche su altre storyline che riserveranno non poche sorprese. Stando agli spoiler relativi ai prossimi episodi, infatti, per Angel e Ines ci saranno dei clamorosi colpi di scena. I due hanno intrapreso una relazione clandestina che li appaga e li rende molto felici, ma allo stesso tempo li angoscia enormemente in quanto se il marito della donna li scoprisse, sicuramente arriverebbe ad uccidere entrambi. Il marito di Ines, infatti, è Ventura Velez de Guevara, uno degli uomini più potenti e facoltosi della colonia e per ora non sospetta minimamente che la consorte sia l'amante del suo più fidato collaboratore, ossia Angel. Presto, però, si farà strada in lui il ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 giugno 2022) Un, oltre alle vicende delle due protagoniste, Carmen e Julia, continuerà a porre l'accento anche su altre storyline che riserveranno non poche sorprese. Stando aglirelativi ai prossimi episodi, infatti, perci saranno dei clamorosi colpi di scena. I due hanno intrapreso una relazione clandestina che li appaga e li rende molto felici, ma allo stesso tempo li angoscia enormemente in quanto se il marito della donna li scoprisse, sicuramente arriverebbe ad uccidere entrambi. Il marito di, infatti, è Ventura Velez de Guevara, uno degli uomini più potenti e facoltosi della colonia e per ora non sospetta minimamente che la consorte sia l'amante del suo più fidato collaboratore, ossia. Presto, però, si farà strada in lui il ...

