Sfogo di Guendalina Tavassi | che dopo L’Isola svela un retroscena | “Sono incavolata nera”

Leggi su biccy

(Di martedì 21 giugno 2022) Ieri Edoardosi è ritirato dadei Famosi per un infortunio ad un ginocchio.avrebbe dovuto collegarsi in diretta, ma in unopubblicato su Instagram ha spiegato di aver cambiato idea ed ha anche lanciato delle frecciatine. L’ex naufraga non hato con chi ce l’aveva, ma oggi in una serie di storie ha palesato la sua delusione per comeandate le cose. Guenda tra le tante cose ha rivelato che anche suo fratello Edoardo stava per abbandonarelo scorso maggio. “Ragazzi eccomi scusate loma purtroppodelusa, triste e inca***tasempre nei confronti della vita che è ingiusta. È ingiusta perché io ho dovuto abbandonarein quanto sapevo ...