Cloe Bianco, parla il preside: "Ha causato un impatto traumatico sui suoi alunni" (Di martedì 21 giugno 2022) L'insegnante transgender si è tolta la vita dando alle fiamme il camper in cui viveva. Il preside della scuola dove insegnava: "Ha causato un impatto traumatico sugli alunni" Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 giugno 2022) L'insegnante transgender si è tolta la vita dando alle fiamme il camper in cui viveva. Ildella scuola dove insegnava: "Haunsugli

Pubblicità

robertosaviano : Elena Donazzan appartiene a una classe politica che per un pugno di voti blandisce un elettorato omofobo e razzista… - elio_vito : La mia ultima interrogazione parlamentare, presentata prima delle dimissioni, è stata per Cloe Bianco e per le dimi… - vladiluxuria : Chiedo a @DonazzanElena se non si sente almeno un po’ in colpa per il suicidio della docente transgender Cloe Bianc… - Corinne73484754 : RT @robertosaviano: Elena Donazzan appartiene a una classe politica che per un pugno di voti blandisce un elettorato omofobo e razzista. Av… - BonasNoas : RT @elio_vito: La mia ultima interrogazione parlamentare, presentata prima delle dimissioni, è stata per Cloe Bianco e per le dimissioni di… -