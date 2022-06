Scherma, Europei 2022 oggi: orari lunedì 20 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di lunedì 20 giugno 2022) Archiviate le gare individuali gli Europei 2022 di Scherma in corso di svolgimento ad Antalya proseguono con le sfide dei quartetti. Tocca a fiorettiste e sciabolatori calcare le pedane turche per contendersi il titolo continentale delle due prove a squadre. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI Scherma DI oggi DALLE 8.00 Al femminile Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi sono ben consapevoli delle proprie doti e hanno nel mirino l’oro. Più difficile centrare l’exploit per Luca Curatoli, Michele Gallo, Giovanni Repetti e Pietro Torre, ma una medaglia è assolutamente alla portata. Prime sfide a partire dalle 8.00 ora italiana, semifinali e finali dalle 17.30 a scanso di eventuali ritardi sulla tabella di marcia. Di seguito il programma e la ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Archiviate le gare individuali glidiin corso di svolgimento ad Antalya proseguono con le sfide dei quartetti. Tocca a fiorettiste e sciabolatori calcare le pedane turche per contendersi il titolo continentale delle due prove a squadre. LA DIRETTA LIVE DEGLIDIDIDALLE 8.00 Al femminile Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi sono ben consapevoli delle proprie doti e hanno nel mirino l’oro. Più difficile centrare l’exploit per Luca Curatoli, Michele Gallo, Giovanni Repetti e Pietro Torre, ma una medaglia è assolutamente alla portata. Prime sfide a partire dalle 8.00 ora italiana, semifinali e finali dalle 17.30 a scanso di eventuali ritardi sulla tabella di marcia. Di seguito ile la ...

Agenzia_Ansa : Podio tutto italiano ai campionati europei di Scherma di Antalya: Daniele Garozzo è il nuovo campione d'Europa nel… - Federscherma : #Antalya Europei Assoluti Fioretto Maschile È TRIPLETTA AZZURRA ?? ORO PER DANIELE GAROZZO ?? ARGENTO PER TOMMASO… - Federscherma : Europei Assoluti Antalya 2022 È ARGENTO ??PER ROSSELLA GREGORIO nella sciabola femminile individuale ?????? #scherma… - alessiobellanza : RT @antogar78: @Gazzetta_it Berrettini alla seconda finale in 7 giorni, bronzo mondiale in staffetta nel nuoto, medaglie su medaglie agli… - profscherma : Medagliere Europei scherma Antalya 2022: Italia al comando con 9 podi! - OA Sport -