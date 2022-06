(Di lunedì 20 giugno 2022) Regina al 'The Night of Kick and Punch - Black tie edition' che si è svolto alla reggia di Venaria Reale a Torino: ha battuto la 21enne bolognese Rachele ...

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Kickboxing, vittoria con il botto per Elisabetta Canalis #elisabettacanalis - MediasetTgcom24 : Kickboxing, vittoria con il botto per Elisabetta Canalis #elisabettacanalis - Luca_zone : RT @Striscia: . @JustElisabetta , vittoria nel kickboxing. Antonio Ricci l'aveva detto: 'Le Veline menano' #elisabettacanalis #striscialano… - infoitcultura : Elisabetta Canalis, vittoria nel suo primo incontro di kickboxing sul ring. Le foto - Striscia : . @JustElisabetta , vittoria nel kickboxing. Antonio Ricci l'aveva detto: 'Le Veline menano' #elisabettacanalis… -

Regina al 'The Night of Kick and Punch - Black tie edition' che si è svolto alla reggia di Venaria Reale a Torino: ha battuto la 21enne bolognese Rachele ..." Ieri ho vinto il mio primo matchdi, è stata un'esperienza divertente e faticosa ma che mi ha dato tantissimo. Questo sport mi ha fatto conoscere delle persone che mi hanno letteralmente ...Per Donne Pragmatiche intervista a Luciana Alario, campionessa italiana di Kickboxing categoria Fight Code Rules- 50 ...Elisabetta Canalis è intervenuta nelle ultime ore sui suoi canali social con un post e accanto una lunga didascalia. E' la prima volta che succede ...