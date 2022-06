Engineering, definita l’acquisizione di Be Shaping The Future (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – definita da parte di Engeneering l’acquisizione di Be Shaping The Future. Nella serata di ieri, Engineering, unitamente alle società direttamente e indirettamente controllanti la stessa e facenti capo ai fondi di private equity gestiti da Bain Capital Private Equity (Europe) Llp o le sue affiliate e ai fondi Nb Renaissance Partners e i Venditori, hanno sottoscritto gli accordi definitivi e vincolanti relativi all’acquisto di n. 58.287.622 azioni ordinarie (43,209% del capitale sociale) di Be (ovvero del 45,630% del capitale sociale fully diluted delle azioni proprie, le ‘Azioni dei Venditori’), al prezzo unitario – tenendo conto del dividendo approvato dall’assemblea in misura pari a 0,03 Euro per azione – di Euro 3,45 per azione (il ‘Prezzo per Azione’). L’annuncio segue le precedenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) –da parte di Engeneeringdi BeThe. Nella serata di ieri,, unitamente alle società direttamente e indirettamente controllanti la stessa e facenti capo ai fondi di private equity gestiti da Bain Capital Private Equity (Europe) Llp o le sue affiliate e ai fondi Nb Renaissance Partners e i Venditori, hanno sottoscritto gli accordi definitivi e vincolanti relativi all’acquisto di n. 58.287.622 azioni ordinarie (43,209% del capitale sociale) di Be (ovvero del 45,630% del capitale sociale fully diluted delle azioni proprie, le ‘Azioni dei Venditori’), al prezzo unitario – tenendo conto del dividendo approvato dall’assemblea in misura pari a 0,03 Euro per azione – di Euro 3,45 per azione (il ‘Prezzo per Azione’). L’annuncio segue le precedenti ...

