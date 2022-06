Barzelletta Di Maio | dopo aver cacciato chiunque | ora fa la vittima

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 20 giugno 2022) Vi aspetto il 16-17 luglio a Bari per la festa della Ripartenza. Per info e prenotazioni www.laripartenza.it. 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:45 Caos 5Stelle, no vabbè Diche rivendica l’atlantismo e Travaglio che gli ricorda il superamento della Nato che il medesimo Divoleva nel 2017. Godo quando si scannano a sinistra. 06:35 Guerra Ucraina, l’Occidente è unito contro la Russia, scrive Galli della Loggia. 07:15 Elezioni Francia, crollo di Macron: ma il centro non aveva vinto in Europa e gli estremismi perso? Detto questo la vittoria del piccolo Stalin francese dovrebbe preoccuparci eccome, altro che Marine Le Pen. 10:49 Ideona del ministro Giovannini, quello buono per i convegni: gas stop alle speculazioni. 15:07 Oggi arriva il Btp Italia, scrive il Sole 24 ore. 15:52 Cronaca, la morte che si tinge di giallo del broker Bochicchio che ha ...