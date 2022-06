Traffico Roma del 19-06-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo Vischi pocoal momento so le strade della capitale regolarmente percorribile anche il raccordo anulare solo sulle strade che portano al lido sul litorale stesso tra circolazione resta sostenute in particolare si incontrano code sulla via Pontina tra via di Vallerano e Castel di Decima direzione Latina Anche a causa di un incidente unitamente code anche sulla via Aurelia 3 Torrimpietra e Palidoro nelle due direzioni a Fonte Nuova fino alla mezzanotte di oggi invece è chiuso un tratto di via Nomentana tra Piazza Padre Pio e perisco questo per consentire festeggiamenti del Sacro Cuore deviazioni anche per la linea di bus 337 ed infine come ogni domenica via dei Fori Imperiali è chiusa alanche le linee di bus che vi transitano ...