Da Twitter – #Calciomercato | #SerieB | #Benevento | ufficiale il riscatto di #Paleari …

(Di domenica 19 giugno 2022) Di Marzio ha appena pubblicato un messaggio molto chiaro che farà parlare di sé nelle prossime ore:ildi #Palearihttps://t.co/2r58jJ3kST — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 17, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Di Marzio ha attualmente raccolto 1 retweet e 56 “cuoricini”. Numeri destinati ad aumentare con il passare delle ore! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Daildiproviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

Per chi volesse avere aggiornamenti sulle attività di #MilanSpace deve seguire suil profilo di Angelredblack @Angelredblack1, blogger di Vivoperlei..com che ha una sua pagina su ...Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie I numeri di Fabregas al Monaco Nella ...