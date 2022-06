Spalletti esce allo scoperto: “Non voglio un portiere così, deve saperlo fare” (Di sabato 18 giugno 2022) Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la festa dedicata al fratello Marcello scomparso tre anni fa. Il tecnico toscano in particolare ha toccato un tasto dolente e che riguarda da vicino anche il Napoli: la costruzione dal basso e il ruolo del portiere nel calcio del futuro. SpallettiDi seguito le sue parole: “Il futuro è che il portiere giocherà tanti palloni. Nessuno vorrà un portiere che non sappia giocare con i piedi poi è chiaro che bisogna anche parare “. Un chiaro messaggio da parte del tecnico toscano, anche lui nella sua squadra necessita di un portiere bravo con il pallone tra i piedi affinché lo sviluppo della manovra possa partire dal basso. Proprio in questi giorni in casa Napoli tiene banco la ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 giugno 2022) Lucianoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la festa dedicata al fratello Marcello scomparso tre anni fa. Il tecnico toscano in particolare ha toccato un tasto dolente e che riguarda da vicino anche il Napoli: la costruzione dal basso e il ruolo delnel calcio del futuro.Di seguito le sue parole: “Il futuro è che ilgiocherà tanti pni. Nessuno vorrà unche non sappia giocare con i piedi poi è chiaro che bisogna anche parare “. Un chiaro messaggio da parte del tecnico toscano, anche lui nella sua squadra necessita di unbravo con il pne tra i piedi affinché lo sviluppo della manovra possa partire dal basso. Proprio in questi giorni in casa Napoli tiene banco la ...

Pubblicità

Diego31883 : Poi è giusto che debba anche saper parare. Ma su un gol subito per un portiere che esce e sbaglia, ce ne sono 10 di… - TolliVincenzo : RT @LinoXgo: Laggo che Se #mertens va via le colpe si dividono tra #DeLaurentiis e #spalletti, lui che vuole un bonus MILIONARIO alla firma… - raffaelemanci14 : RT @LinoXgo: Laggo che Se #mertens va via le colpe si dividono tra #DeLaurentiis e #spalletti, lui che vuole un bonus MILIONARIO alla firma… - _softPizza_ : @petit_404 @GioFrezzetti @ADeLaurentiis Colpa di Spalletti anche qui, ogni anno esce un nuovo colpevole - LinoXgo : Laggo che Se #mertens va via le colpe si dividono tra #DeLaurentiis e #spalletti, lui che vuole un bonus MILIONARIO… -