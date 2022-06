Nettuno | cade l’amministrazione comunale

(Di venerdì 17 giugno 2022)die arriva il commissario. Il rendiconto della gestione 2021 non è stato approvato ed ha prodotto la caduta deldi centrodestra, in carica dal 2019.verrà dunque commissariata per la terza volta consecutiva. Il sindaco Alessandro Coppola, prima di lasciare l’aula, ha voluto lanciare dei messaggi. “Il progetto politico che abbiamo presentato agli elettori termina oggi.”, ha dichiarato. “Il gruppo politico di Fratelli d’Italia dopo aver avviato un confronto per cercare una soluzione condivisa si è tirato indietro interrompendo ogni dialogo.”. Dichiaratosi sorpreso per le modalità tramite cui si è chiusa l’esperienza, Coppola ha parlato di “intrighi e gelosie che hanno avvelenato parte di questa esperienza ...

