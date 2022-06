A Londra Berrettini batte Kudla ed è ai quarti del Queen’s

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 giugno 2022) Matteoha staccato il pass per idi finale del "Cinch Championships", ATP 500 dotato di un montepremi di 2.134.520 euro che si sta disputando sui campi in erba dello storico ed elegante Queen`s Club di, in Gran Bretagna. Il 26enne romano, n.10 del ranking e secondo favorito del seeding, nonché campione in carica, al secondo turno ha battuto in rimonta per 3-6 7-6(5) 6-4, in due ore e 46 minuti di partita, lo statunitense Denis, n.82 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser al posto del britannico Andy Murray, n.47 ATP (lo scozzese aveva concluso con un infortunio agli addominali la sfida per il titolo a Stoccarda, persa contro), che aveva sconfitto Lorenzo Sonego, n.32 del ranking, facendo saltare il derby azzurro."E` stata dura e sono davvero contento di ...