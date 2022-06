Rolex Giraglia 2022: i primi passaggi in attesa della line honours (Di giovedì 16 giugno 2022) È di 9 secondi la distanza temporale che ha separato lo stop orario del passaggio dell’isolotto della Giraglia tra il primo, il Wally 100 Magic Carpet Cubed e il maxi 100 Arca SGR, che ha girato alle 3 e 53 e 21, 9 secondi prima dello scafo triestino. A 10 minuti da loro, alle 4 e 03 della scorsa notte, il Wally 107 Spirt of Malouen X, anche lui ingaggiato con l’altro Wally 100 Tango, che è passato alle 4 e 05. passaggi a Giraglia, il resto della classifica A chiudere il primo foglio dei passaggi, in ventesima posizione in tempo reale, il Mylius 60 francese Lady First III che è passato alle 9 e 30 di questa mattina. La navigazione lungo il primo tratto è stata piuttosto complessa per tutta la flotta, con poche opzioni a disposizione oltre a quella di ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 16 giugno 2022) È di 9 secondi la distanza temporale che ha separato lo stop orario delo dell’isolottotra il primo, il Wally 100 Magic Carpet Cubed e il maxi 100 Arca SGR, che ha girato alle 3 e 53 e 21, 9 secondi prima dello scafo triestino. A 10 minuti da loro, alle 4 e 03scorsa notte, il Wally 107 Spirt of Malouen X, anche lui ingaggiato con l’altro Wally 100 Tango, che è passato alle 4 e 05., il restoclassifica A chiudere il primo foglio dei, in ventesima posizione in tempo reale, il Mylius 60 francese Lady First III che è passato alle 9 e 30 di questa mattina. La navigazione lungo il primo tratto è stata piuttosto complessa per tutta la flotta, con poche opzioni a disposizione oltre a quella di ...

