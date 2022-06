Revlon in bancarotta, debiti per 3,7 mld di dollari (Di giovedì 16 giugno 2022) Il colosso di cosmetici americano Revlon ha presentato istanza di fallimento ai sensi del capitolo 11 nel distretto meridionale di New York, incapace di gestire il suo pesante carico di debiti alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Il colosso di cosmetici americanoha presentato istanza di fallimento ai sensi del capitolo 11 nel distretto meridionale di New York, incapace di gestire il suo pesante carico dialla ...

Pubblicità

CorriereAlpi : Il colosso di cosmetici Revlon in bancarotta, debiti per 3,7 mld di dollari - messveneto : Il colosso di cosmetici Revlon in bancarotta, debiti per 3,7 mld di dollari: L’azienda ha esordito tra i cosmetici… - il_piccolo : Il colosso di cosmetici Revlon in bancarotta, debiti per 3,7 mld di dollari - nuova_venezia : Il colosso di cosmetici Revlon in bancarotta, debiti per 3,7 mld di dollari - mattinodipadova : Il colosso di cosmetici Revlon in bancarotta, debiti per 3,7 mld di dollari -