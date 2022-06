Nazionale Under 19, Zurigo e Atalanta si oppongono alla convocazione di Gnonto e Scalvini (Di giovedì 16 giugno 2022) La Nazionale Under 19 ha diramato la lista dei convocati per le partite che l’attendono dal 18 al 24 giugno per gli Europei di categoria (Romania, Slovacchia e Francia). Sono in tutto 20 e nell’elenco non compaiono l’attaccante del Zurigo, Wilfried Gnonto e il difensore dell’Atalanta, Giorgio Scalvini, entrambi reduci dall’impegno nella Nazionale maggiore in Nations League. La Federcalcio spiega in una nota che, nonostante la disponibilità espressa dai calciatori, Zurigo e Atalanta hanno evidenziato alcune criticità rispetto alla convocazione dei calciatori per la competizione, che si svolge in una data al di fuori da quelle indicate dalla Fifa per il rilascio dei calciatori dai club ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 giugno 2022) La19 ha diramato la lista dei convocati per le partite che l’attendono dal 18 al 24 giugno per gli Europei di categoria (Romania, Slovacchia e Francia). Sono in tutto 20 e nell’elenco non compaiono l’attaccante del, Wilfriede il difensore dell’, Giorgio, entrambi reduci dall’impegno nellamaggiore in Nations League. La Federcalcio spiega in una nota che, nonostante la disponibilità espressa dai calciatori,hanno evidenziato alcune criticità rispettodei calciatori per la competizione, che si svolge in una data al di fuori da quelle indicate dFifa per il rilascio dei calciatori dai club ...

