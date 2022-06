Forlini: "Speculazioni in atto da 2 anni oltre a impatto della guerra in Ucraina" (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Sui prezzi delle materie prime dobbiamo essere chiari: oltre che ad aumenti derivanti dal conflitto Russia-Ucraina, dalla corsa all'approvvigionamento preventivo da parte della Cina ed alle difficoltà di produzione legate ai cambiamenti climatici, siamo di fronte a dinamiche speculative, in atto da quasi 2 anni, che devono essere fermate". E' quanto denuncia il presidente di Unaitalia, Antonio Forlini, durante l'assemblea dell'associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale. I dati forniti dalla Commodity Futures Trading Commission (Cftc) statunitense dimostrano infatti come i rincari su grano, mais e soia siano anche legati all'ingresso, da metà 2020, di investitori “non commerciali” nel ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Sui prezzi delle materie prime dobbiamo essere chiari:che ad aumenti derivanti dal conflitto Russia-, dalla corsa all'approvvigionamento preventivo da parteCina ed alle difficoltà di produzione legate ai cambiamenti climatici, siamo di fronte a dinamiche speculative, inda quasi 2, che devono essere fermate". E' quanto denuncia il presidente di Unaitalia, Antonio, durante l'assemblea dell'associazione che rappresentail 90%produzione avicola nazionale. I dati forniti dalla Commodity Futures Trading Commission (Cftc) statunitense dimostrano infatti come i rincari su grano, mais e soia siano anche legati all'ingresso, da metà 2020, di investitori “non commerciali” nel ...

Pubblicità

TV7Benevento : Forlini: 'Speculazioni in atto da 2 anni oltre a impatto della guerra in Ucraina' - - ParliamoDiNews : Forlini: `Speculazioni in atto da 2 anni oltre a impatto della guerra in Ucraina` - - italiaserait : Forlini: “Speculazioni in atto da 2 anni oltre a impatto della guerra in Ucraina” - ledicoladelsud : Forlini: “Speculazioni in atto da 2 anni oltre a impatto della guerra in Ucraina” - fisco24_info : Forlini: 'Speculazioni in atto da 2 anni oltre a impatto della guerra in Ucraina': (Adnkronos) - 'Sui prezzi delle… -

Forlini: "Speculazioni in atto da 2 anni oltre a impatto della guerra in Ucraina" Adnkronos Forlini: "Speculazioni in atto da 2 anni oltre a impatto della guerra in Ucraina" Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Sui prezzi delle materie prime dobbiamo essere chiari: oltre che ad aumenti derivanti dal conflitto Russia-Ucraina, dalla corsa all'approvvigionamento preventivo da parte ... Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Sui prezzi delle materie prime dobbiamo essere chiari: oltre che ad aumenti derivanti dal conflitto Russia-Ucraina, dalla corsa all'approvvigionamento preventivo da parte ...