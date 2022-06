Pubblicità

sportli26181512 : Futuro Ranocchia, proposta dal Qatar per l'ex Inter: Andrea Ranocchia ha avuto una proposta dal Qatar. Il difensore… - Rematto4 : @DrBlackMrWhite1 @StefanoVerre1 @SCUtweet Importanti anche solo per scambi come Rovella o ranocchia, ha creato una… - serieB123 : SerieB Da Brunori a Ranocchia: l’agente fa il punto sul futuro - dripkalulu : Mi assento un attimo da Twitter torno e skriniar capitan futuro forse va al PSG, eppure la settimana scorsa leggevo… - lorenzrulez : @fettonejr @DiMarzio Mi accontenterei di un aggiornamento sul vichingo Solbakken Ma capisco che è più impellente p… -

...già raggiunto un accordo DAVID OSPINA Portiere In scadenza di contratto con il Napoliin ... In caso contrario, quest'ultimo sarebbe il portiere titolare ANDREADifensore In scadenza di ...Tornando alla Juve, anche Filippoè in attesa di definire il suo: ha rinnovato il contratto con la Juventus, aspetta una possibilità in A dopo l'anno di Serie B con il Vicenza ...'È stata una stagione stupenda e coronata con la ciliegina sulla torta, sono troppo felice di questo. Io ero concentrato nel realizzare questo sogno che volevo tanto, nel futuro non so cosa verrà ma p ...Futuro incerto anche per il giovane centrocampista di proprietà della Juventus, Filippo Ranocchia, su cui ci sono delle riflessioni da fare dopo la stagione in prestito in Serie B al Vicenza: ...