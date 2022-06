Centro e campo largo? La crisi di quei leader con il complesso di Napoleone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Direttore, consenta alcune osservazioni eterodosse visto che, ferma rimanendo la Sua originaria impostazione riformista e liberal socialista, oggi non si riconosce in nessuno degli schieramenti esistenti. Il voto presenta una serie di aspetti paradossali. Il Pd è sia pure di poco, il primo partito, il che testimonia come sia il parziale erede di due storici radicamenti politici quali quello post comunista e quello della sinistra democristiana. Guidato da Enrico Letta, lungo la linea di un cosiddetto campo largo per le alleanze si trova invece in mezzo a un deserto dei tartari proprio dal punto di vista delle alleanze: uno dei risultati inequivocabili di queste elezioni è costituito dal crollo del M5S, per di più preceduto da inconsulte dichiarazioni di una parte di esso, quello guidato da Conte sul terreno assai delicato della politica estera e del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Direttore, consenta alcune osservazioni eterodosse visto che, ferma rimanendo la Sua originaria impostazione riformista e liberal socialista, oggi non si riconosce in nessuno degli schieramenti esistenti. Il voto presenta una serie di aspetti paradossali. Il Pd è sia pure di poco, il primo partito, il che testimonia come sia il parziale erede di due storici radicamenti politici quali quello post comunista e quello della sinistra democristiana. Guidato da Enrico Letta, lungo la linea di un cosiddettoper le alleanze si trova invece in mezzo a un deserto dei tartari proprio dal punto di vista delle alleanze: uno dei risultati inequivocabili di queste elezioni è costituito dal crollo del M5S, per di più preceduto da inconsulte dichiarazioni di una parte di esso, quello guidato da Conte sul terreno assai delicato della politica estera e del ...

