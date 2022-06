Tripolini FdI | “Pulizia spiagge | Comune in ritardo anche qui La sicurezza va garantita!”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 giugno 2022) Fiumicino – “Siamo ormai in estate, e letornano ad essere frequentate. A Fiumicino, però, ce ne è una estremamente pericolosa eppure lasciata al libero passaggio: quella della ex Bussola, in stato di abbandono ma transitabile. Sporciziasul Lungomare della salute Fiumicino, in alcuni tratti di arenile”. A parlare è Gianluca, di Fratelli d’Italia. “In un periodo in cui si minacciano sanzioni per i privati che non accudiscono a dovere le zone dove vivono – prosegue-, ildovrebbe essere un esempio. Invece dagli sfalci dei terreni alladelle, notiamo tanti ritardi e inaccettabili mancanze. Sarebbe bene che ilsi attivasse per tempo, visto che ogni aspetto di cui stiamo parlando sottintende ...