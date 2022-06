MEDIASET E L’ACCORDO IN ESCLUSIVA CON BBC: NOVITÀ IN ARRIVO PER RETE 4 E FOCUS (Di martedì 14 giugno 2022) “MEDIASET ha acquisito in ESCLUSIVA 25 prodotti top da BBC Studios”, comunica il gigante di Cologno Monzese in una nota ufficiale. Si tratta nel dettaglio di 25 documentari realizzati dalla pluripremiata Natural History Unit della RETE britannica. L’intesa prevede la prima visione assoluta di titoli dal valore indiscusso: 25 documentari, 80 ore di visione, realizzati con budget importanti e tecnologie avanzate. I prodotti andranno in onda in prima serata su RETE 4 e sulla RETE tematica FOCUS. L’esordio sarà su RETE 4 partire da martedì 21 giugno in prima serata con Dynasties II: l’Avventura della Vita: tre serate con immagini inedite dedicate alla vita, alle lotte e ai legami di sei famiglie di animali a rischio estinzione, guidate dal coraggio e dalla tenacia delle ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 14 giugno 2022) “ha acquisito in25 prodotti top da BBC Studios”, comunica il gigante di Cologno Monzese in una nota ufficiale. Si tratta nel dettaglio di 25 documentari realizzati dalla pluripremiata Natural History Unit dellabritannica. L’intesa prevede la prima visione assoluta di titoli dal valore indiscusso: 25 documentari, 80 ore di visione, realizzati con budget importanti e tecnologie avanzate. I prodotti andranno in onda in prima serata su4 e sullatematica. L’esordio sarà su4 partire da martedì 21 giugno in prima serata con Dynasties II: l’Avventura della Vita: tre serate con immagini inedite dedicate alla vita, alle lotte e ai legami di sei famiglie di animali a rischio estinzione, guidate dal coraggio e dalla tenacia delle ...

