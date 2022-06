Maurizio Rasero | ' Asti ha avuto sei referendum | cinque sulla giustizia e uno su di me'

(Di martedì 14 giugno 2022) Un fiume in piena. Così il sindaco dioggi si è presentato nel primo incontro ufficiale con gli organi di stampa fresco della sua rielettura al primo turno. Una vittoria ...

Pubblicità

ASTI_News : Maurizio Rasero farà gli Stati Generali della città di Asti: “mano tesa a tutti”. Giovedì la nuova Giunta (video) -… - ultimora_pol : 0,76% Margherita #Ruffino: 31% Maurizio Rasero rieletto Sindaco di Asti. Composizione del Consiglio comunale: Ma… - ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Amministrative #Piemonte #Asti 78 sezioni scrutinate su 78: Maurizio #Rasero: 55,65% Paolo… - CorriereAlbaBra : Dai tre capoluoghi di provincia piemontesi al voto, in questo primo turno esce il nome di un solo sindaco. Ed è un… - robertopontillo : RT @you_trend: ?? BREAKING - Comunali Maurizio Rasero (CDX) è rieletto sindaco di #Asti al primo turno. #Amministrative2022 #Comunali2022… -

ATNews

Un fiume in piena. Così il sindaco di Astioggi si è presentato nel primo incontro ufficiale con gli organi di stampa fresco della sua rielettura al primo turno. Una vittoria schiacciante e personale se si pensa che la sua ...Primi dati anche da Asti (8 sezioni su 78):(cdx) al 58,71%, mentre Paolo Emilio Crivelli (csx) è al 33,35%. Sempre restando in Piemonte, apertissima la sfida di Alessandria : con 45 ... Maurizio Rasero raddoppia: riconfermato sindaco di Asti Un fiume in piena. Così il sindaco di Asti Maurizio rasero oggi si è presentato nel primo incontro ufficiale con gli organi di stampa fresco della sua rielettura al primo turno. Una vittoria ...La Lega ha vinto al primo turno ad Asti con il sindaco uscente, Maurizio Rasero. Palermo, L'Aquila e Genova al centrodestra al primo turno. (Italia Oggi) Domenica, nel giorno del voto segnato ...