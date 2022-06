La mamma di un’ex ‘vippona’ verso il Grande Fratello Vip 7? Parla Signorini (Di martedì 14 giugno 2022) Stando alle indiscrezioni la mamma di una famosissima ex “vippona” si sarebbe proposta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7. Potrebbe interessarti: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7? Chi è la mamma in questione? Sophie Codegoni è stata una delle grandi protagoniste della precedente edizione del Grande Fratello Vip 6. La giovane milanese si è fatta notare per la sua bellezza, per le discussioni avute con Soleil Sorge e per i flirt avuti nella casa di Cinecittà: prima si è avvicinata a Gianmaria Antinolfi, poi ha intrapreso una relazione con Alessandro Basciano con la quale sta tutt’ora. Secondo le indiscrezioni, quest’anno avrebbe cercato di entrare nel cast del reality show di Canale 5 la signora Valeria ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 giugno 2022) Stando alle indiscrezioni ladi una famosissima ex “vippona” si sarebbe proposta per entrare nella casa delVip 7. Potrebbe interessarti: Quando inizia ilVip 7? Chi è lain questione? Sophie Codegoni è stata una delle grandi protagoniste della precedente edizione delVip 6. La giovane milanese si è fatta notare per la sua bellezza, per le discussioni avute con Soleil Sorge e per i flirt avuti nella casa di Cinecittà: prima si è avvicinata a Gianmaria Antinolfi, poi ha intrapreso una relazione con Alessandro Basciano con la quale sta tutt’ora. Secondo le indiscrezioni, quest’anno avrebbe cercato di entrare nel cast del reality show di Canale 5 la signora Valeria ...

Pubblicità

tuttopuntotv : La mamma di un’ex ‘vippona’ verso il Grande Fratello Vip 7? Parla Signorini #gfvip #gfvip7 #basciagoni - __QueenTay_ : @s0larpowerr Anche la mamma di una mia amica d’infanzia non si perdeva un suo concerto???????? Mi ricorda una mia ex co… - miIIeuniversii : Ho fatto gli auguri alla mamma del mio ex e mo ha detto 'grazie mille. Mi dispiace, un abbraccio' MA WUINDI LE HA… - fracostanzo : Ho chiuso gli occhi un attimo ed ero nel giardino di una mia ex compagna del liceo che chiacchieravo con lei e la s… - Rosenkavalier70 : @HikenNoFede2 @rosso_cristiano Mamma mia che pessimo figuro. Ma, a parte Pessina, c’è un ex giocatore che sia decen… -