Referendum, toghe rosse e cicisbei non s’illudano: la battaglia per la giustizia giusta comincia ora (Di lunedì 13 giugno 2022) Era già tutto previsto: prima la Consulta che amputa il Referendum asportandovi il quesito più mobilitante, cioè quello relativo alla responsabilità diretta dei magistrati; quindi la decisione del governo di far votare (Lega e FI, dove eravate?) in un solo giorno di metà giugno. Infine, il boicottaggio a reti unificate che ha di fatto cancellato la consultazione dai radar della pubblica opinione. Tutto, insomma, ma proprio tutto, ha funzionato per far andare pressoché deserto l’appuntamento con le urne. E così è stato: neppure il 20 per cento di affluenza. Eppure sbaglierebbe chi – come Anm, Repubblica e Fatto Quotidiano – pensasse che un quorum tanto desolante si possa tradurre automaticamente in una promozione della magistratura. È un’illusione, e neppure tanto pia. Lo sfascio della nostra giustizia è nei numeri. Al Referendum ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022) Era già tutto previsto: prima la Consulta che amputa ilasportandovi il quesito più mobilitante, cioè quello relativo alla responsabilità diretta dei magistrati; quindi la decisione del governo di far votare (Lega e FI, dove eravate?) in un solo giorno di metà giugno. Infine, il boicottaggio a reti unificate che ha di fatto cancellato la consultazione dai radar della pubblica opinione. Tutto, insomma, ma proprio tutto, ha funzionato per far andare pressoché deserto l’appuntamento con le urne. E così è stato: neppure il 20 per cento di affluenza. Eppure sbaglierebbe chi – come Anm, Repubblica e Fatto Quotidiano – pensasse che un quorum tanto desolante si possa tradurre automaticamente in una promozione della magistratura. È un’illusione, e neppure tanto pia. Lo sfascio della nostraè nei numeri. Al...

