Covid, più rischi neurologici per i bambini esposti a virus in gravidanza (Di lunedì 13 giugno 2022) . A dirlo uno studio presentato al Congresso Europeo di Psichiatria Un team composto da scienziati dell'ospedale universitario Marqués de Valdecilla a Santander, in Spagna e dell'Università di Barcellona, hanno messo in evidenza la possibilità che i bambini entrati in contatto con il virus del Coronavirus durante la gravidanza possano sviluppare maggiormente deficit neurologici. La ricerca si è basata su indagini ormonali, test salivari, psicologici, biochimici e attitudinali, ma come si legge su Il Fatto quotidiano, "i risultati presentati riguardavano i bambini nei primi sei mesi di vita, ma il progetto proseguirà fino ai 42 mesi". Gli scienziati hanno rilevato la "difficoltà nel rilassarsi quando venivano tenuti in braccio e nel controllo dei movimenti della testa e delle ...

