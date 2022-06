Isola 16, ecco quanti kg hanno perso finora i naufraghi (Di domenica 12 giugno 2022) L’Isola 16 sarà l’edizione più lunga di sempre nella storia del survivor reality e terminerà il 27 giugno prossimo. Alcuni dei concorrenti che sono ancora in gioco si trovano in Honduras da quasi 100 giorni: Estefania Bernal, Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. La dieta forzata e le condizioni estreme per sopravvivere hanno portato loro ad un cambiamento fisico evidente ed un dimagrimento inevitabile. I naufraghi sono seguiti da uno staff medico e, secondo Novella 2000, negli ultimi giorni sono stati controllati anche dal punto di vista della perdita di peso. Vediamo chi questa volta ha perso più Kg al L’Isola dei Famosi! Edoardo sarebbe il naufrago che è dimagrito di più di tutti, infatti avrebbe perso 15 kg. Nick Luciani ha perso 8 kg e mentre i ... Leggi su isaechia (Di domenica 12 giugno 2022) L’16 sarà l’edizione più lunga di sempre nella storia del survivor reality e terminerà il 27 giugno prossimo. Alcuni dei concorrenti che sono ancora in gioco si trovano in Honduras da quasi 100 giorni: Estefania Bernal, Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. La dieta forzata e le condizioni estreme per sopravvivereportato loro ad un cambiamento fisico evidente ed un dimagrimento inevitabile. Isono seguiti da uno staff medico e, secondo Novella 2000, negli ultimi giorni sono stati controllati anche dal punto di vista della perdita di peso. Vediamo chi questa volta hapiù Kg al L’dei Famosi! Edoardo sarebbe il naufrago che è dimagrito di più di tutti, infatti avrebbe15 kg. Nick Luciani ha8 kg e mentre i ...

Pubblicità

IsaeChia : #Isola 16, ecco quanti kg hanno perso finora i naufraghi Alcuni dei concorrenti sono in Honduras da quasi 100 gio… - deipresocratici : RT @rutilibus: Regione e UE: soldi agli agricoltori siciliani per non coltivare il grano. E così arriva il grano canadese. Ecco cosa fa la… - Latvcisidiverte : “Nicolas Vaporidis il più becero”. Ecco la vendetta di Lory del santo. La regista e showgirl #LoryDelSanto ha conf… - q9HVLlBci8IXpbC : RT @patty75443750: “Chi non sa ridere non è una persona seria. Buffone è chi non ride mai.”cit buondi ragazze amiche buona domenica ?? ?? Twi… - alberto_parini : RT @rutilibus: Regione e UE: soldi agli agricoltori siciliani per non coltivare il grano. E così arriva il grano canadese. Ecco cosa fa la… -