L’Italia e il tabù dei limiti elettromagnetici, un freno al progresso (Di venerdì 10 giugno 2022) Lo sviluppo tecnologico del Paese passa (anche) dai limiti elettromagnetici. La battaglia sull’innalzamento delle soglie infuria da anni, tra associazioni ambientaliste che si oppongono per ragioni di salute e chi chiede invece di adeguarsi al resto d’Europa. Rispetto alla media dei Paesi membri, infatti, L’Italia stringe molto di più la cinghia. Basti pensare che, in termini di potenza, i limiti imposti sono 100 volte inferiori rispetto a quelli di Germania, Francia Spagna e Gran Bretagna, così come quelli suggeriti dall’ICNIRP (International Commission on Non-lonizing Radiation Protection), Ong indipendente che si occupa di studiare gli effetti dannosi delle radiazioni non ionizzanti sull’uomo, riconosciuta anche dall’Organizzazione mondiale della sanità. Attualmente, a regolare i limiti ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 giugno 2022) Lo sviluppo tecnologico del Paese passa (anche) dai. La battaglia sull’innalzamento delle soglie infuria da anni, tra associazioni ambientaliste che si oppongono per ragioni di salute e chi chiede invece di adeguarsi al resto d’Europa. Rispetto alla media dei Paesi membri, infatti,stringe molto di più la cinghia. Basti pensare che, in termini di potenza, iimposti sono 100 volte inferiori rispetto a quelli di Germania, Francia Spagna e Gran Bretagna, così come quelli suggeriti dall’ICNIRP (International Commission on Non-lonizing Radiation Protection), Ong indipendente che si occupa di studiare gli effetti dannosi delle radiazioni non ionizzanti sull’uomo, riconosciuta anche dall’Organizzazione mondiale della sanità. Attualmente, a regolare i...

Pubblicità

Vince_Corrado : @SkyTG24 Una volta tanto concordo con Grillo, larve ed insetti sono disponibili in larga scala e l'impedimento a ci… - sonoingenua_ : Appunto. Quando ho visto il video e i commenti sotto dove l’accusavano di violenza e davano dei “poveretti” a loro…… - il_Conte78 : RT @Labbaronessa: Non toccherò l’argomento “riproduzione”, perché non voglio urtare sensibilità di nessuno, visto che in Italia e nei paesi… - Osmin__ : RT @Labbaronessa: Non toccherò l’argomento “riproduzione”, perché non voglio urtare sensibilità di nessuno, visto che in Italia e nei paesi… - Labbaronessa : Non toccherò l’argomento “riproduzione”, perché non voglio urtare sensibilità di nessuno, visto che in Italia e nei… -