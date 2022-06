Amici, l’ex allieva rivela: “Mi dissero che avrei dovuto operarmi” (Di venerdì 10 giugno 2022) A distanza di mesi dalla sua esperienza nella scuola di Amici, l’ex allieva si è lasciata andare una rivelazione del tutto inedita. Sono trascorse alcune settimane da quando Maria De Filippi annunciava la vittoria del montepremi finale di Luigi Strangis ad Amici 21, ma alcuni dei suoi protagonisti fanno ancora molto parlare di sé. Non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 10 giugno 2022) A distanza di mesi dalla sua esperienza nella scuola disi è lasciata andare unazione del tutto inedita. Sono trascorse alcune settimane da quando Maria De Filippi annunciava la vittoria del montepremi finale di Luigi Strangis ad21, ma alcuni dei suoi protagonisti fanno ancora molto parlare di sé. Non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Cosmopolitan_IT : L'ex cantante di Amici pubblica il remix di 'Farfalle' in versione spagnola - InvictusNon : Serata al bar con gli amici, poi l’improvviso malore: morto ex vicesindaco - lor75bg : RT @iamaseaunicorn: -i pantaloni non erano un regalo -lei paga il conto -si salutano da amici -erano insieme per un evento -lei si rive… - _DEF3NC3LESS_ : che ridere al concerto di blanco c’è anche l’ex di mio fratello perché sono rimasti amici???? - teleischia : CALCIO. “AMICI MIEI”, TRA I PREMIAI L’EX CALCIATORE DEL NAPOLI GIANNI IMPROTA (SERVIZIO TV) -

Centrodestra, a Verona prove dialogo tra Salvini e Meloni. Manca Fi ... muovendo tuttavia un attacco fortissimo a Tosi, ex sindaco della ... se ci date una mano, governera' il Veneto e insieme agli amici ... Una coalizione di centrodestra compatta, questo e' l'obiettivo con ... ##Centrodestra, a Verona prove dialogo tra Salvini e Meloni. Manca Fi ... muovendo tuttavia un attacco fortissimo a Tosi, ex sindaco della ... se ci date una mano, governera' il Veneto e insieme agli amici ... Una coalizione di centrodestra compatta, questo e' l'obiettivo con ... Il Sussidiario.net ... muovendo tuttavia un attacco fortissimo a Tosi,sindaco della ... se ci date una mano, governera' il Veneto e insieme agli... Una coalizione di centrodestra compatta, questo e''obiettivo con ...... muovendo tuttavia un attacco fortissimo a Tosi,sindaco della ... se ci date una mano, governera' il Veneto e insieme agli... Una coalizione di centrodestra compatta, questo e''obiettivo con ... Emma ricorda l'ex Amici, Michele Merlo/ La commovente dedica