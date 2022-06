Ucraina | un ex 007 inglese rivela | ' Putin ha i giorni contati | gli restano poco più di 3 mesi'

(Di giovedì 9 giugno 2022) Christopher Steele, ex agente dei servizi britannici e noto come autore di un dossier sui rapporti fra l'ex presidente americano Donald Trump e il Cremlino, in un'intervista alla Bbc ha parlato del ...

Intervistato dalla Bbc, Steele ha affermato che, una volta entrate in pieno effetto le sanzioni occidentali per l'invasione dell', specie in campo energetico, Putin avrà i giorni contati. L'ex ...E' quanto si legge nel bollettino quotidiano dell'intelligence britannica sulla guerra in. '... continuano gli. ORE 04:00 " RUSSIA CAMBIA STRATEGIA SU SEVERODONETSK E SCHIERANO CARRI ARMATI ...Intervistato dalla Bbc, Steele ha affermato che, una volta entrate in pieno effetto le sanzioni occidentali per l'invasione dell'Ucraina, specie in campo energetico, Putin avrà i giorni contati. L'ex ...In alcune zone della regione di Severodonetsk, la città strategica del Donbass sotto attacco da settimane e ormai quasi interamente controllata da Mosca, i militari russi superano di 10 volte i difens ...