Scoperto un tempio che raffigurava l'intero universo: come fu possibile (Di giovedì 9 giugno 2022) Uno straordinario tempio Khmer del XIII secolo affascina ancora oggi turisti e studiosi in quanto preziosa e misteriosa rappresentazione dell'intero universo. Si tratta di uno dei siti archeologici più affascinanti di tutta la cultura buddista del Sud-Est asiatico. Ci troviamo ad Angkor in Cambogia. Edificato all'inizio del XIII secolo, il Bayon nacque come tempio di Stato per volere del grande re Jayavarman VII. Ecco perché il Bayon si trova al centro della Capitale dell'antico impero Khmer: Angkor Thom. L'edificio contiene rappresentazioni in pietra di numerose divinità e affascinanti torri che sembrano indicare qualcosa nel cielo. I misteri di Bayon (wikipedia) – www.curiosauro.itI misteri del tempio che raffigurava l'intero ...

