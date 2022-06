Pnrr: Draghi, 'intese firmate oggi stimolo a crescita e occupazione' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "I protocolli che firmiamo oggi riguardano due progetti di grande interesse territoriale e nazionale. Entrambi mettono a sistema diversi interventi previsti dal Pnrr grazie alla capacità di selezione e progettazione territoriale promossa dalle Regioni". Così il premier Mario Draghi aprendo a Palazzo Chigi la cerimonia di firma dei primi protocolli di intesa con 6 Regioni per l'avvio dei progetti bandiera del Pnrr. "Il progetto proposto dalla Regione Liguria serve a realizzare un 'Centro di Medicina Computazionale e Tecnologica'. Unisce infrastrutture scientifiche, tecnologiche e cliniche in modi innovativi e ha l'ambizione di diventare un punto di riferimento nel settore. Il progetto delle regioni Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia punta a realizzare siti di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "I protocolli che firmiamoriguardano due progetti di grande interesse territoriale e nazionale. Entrambi mettono a sistema diversi interventi previsti dalgrazie alla capacità di selezione e progettazione territoriale promossa dalle Regioni". Così il premier Marioaprendo a Palazzo Chigi la cerimonia di firma dei primi protocolli di intesa con 6 Regioni per l'avvio dei progetti bandiera del. "Il progetto proposto dalla Regione Liguria serve a realizzare un 'Centro di Medicina Computazionale e Tecnologica'. Unisce infrastrutture scientifiche, tecnologiche e cliniche in modi innovativi e ha l'ambizione di diventare un punto di riferimento nel settore. Il progetto delle regioni Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia punta a realizzare siti di ...

