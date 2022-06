Perché la legge sul salario minimo non serve. La versione di Sacconi (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’Europa ha trovato l’intesa, tutta politica, sul salario minimo. Ma non è tempo di colpi di mano in materia, magari sotto forma di legge nazionale. E poi, mette subito in chiaro a Formiche.net Maurizio Sacconi, ex ministro del Lavoro nel governo Berlusconi IV e già presidente dell’omonima commissione al Senato, l’Ue non imporrà un bel niente. Quella approvata, la notte di due giorni fa, è solo una direttiva che invita i Paesi membri ad adottare provvedimenti per garantire una retribuzione minima di 9 euro l’ora, anche, ma non solo, per contrastare la peggiore ondata inflattiva degli ultimi decenni. Sacconi prende subito la questione di petto. “Chiariamo un punto, la direttiva Ue invita i Paesi a garantire un salario minimo dignitoso con la contrattazione o la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’Europa ha trovato l’intesa, tutta politica, sul. Ma non è tempo di colpi di mano in materia, magari sotto forma dinazionale. E poi, mette subito in chiaro a Formiche.net Maurizio, ex ministro del Lavoro nel governo Berlusconi IV e già presidente dell’omonima commissione al Senato, l’Ue non imporrà un bel niente. Quella approvata, la notte di due giorni fa, è solo una direttiva che invita i Paesi membri ad adottare provvedimenti per garantire una retribuzione minima di 9 euro l’ora, anche, ma non solo, per contrastare la peggiore ondata inflattiva degli ultimi decenni.prende subito la questione di petto. “Chiariamo un punto, la direttiva Ue invita i Paesi a garantire undignitoso con la contrattazione o la ...

Advertising

elio_vito : Fabio, 46anni, da 18anni immobilizzato per una tetraparesi ha scelto di porre fine alle sue sofferenze tramite la s… - elio_vito : Brunetta sbaglia, in Italia dove ci sono salari bassi ed una alta percentuale di lavoratori poveri, il salario mini… - caritas_milano : Carlo #Smuraglia e stato un grande lavoratore a tutela della Costituzione e dei diritti delle detenute e detenuti.… - FedSolidarieta : Lavoro per i #detenuti, l’eredità di Carlo Smuraglia scomparso il 30 maggio ha dato il nome a una legge fondamental… - ChiarloneMaura : RT @Linkiesta: L’uomo incinto coi baffi, la legge 194 e la tragicommedia del postmodernismo Questa storia di dare la priorità alle emozion… -