(Di mercoledì 8 giugno 2022) Polemiche su Xprima ancora di iniziare, pettegolezzi sul mancato feeling trama i giudici hanno già risposto. La rivista Chi ha già ipotizzato che traAngiolini eci sia qualche problemino trovando indizi nelle stories pubblicate dal rapper. Davvero non corre buon sangue tra i due? Davvero durante le prime riprese di Xgià è evidente il veleno tra i due? Il settimanale di Alfonso Signorini ha subito fomentato il chiacchiericcio notando che, sempre così presente sui social, predilige Rkomi e Dargen D’Amico mentrenon c’è mai. Rumors apparsi sul numero di Chi in edicola questa settimana ma i diretti interessati hanno trovato il modo per rispondere in pochi ...

RTL 102.5, POWER HITS ESTATE 2022/ Fedez ospite: al via la vendita dei biglietti Fedez e... Come mai ", scrive il settimanale di Chi , svelando anche la. " Tra i due non è scattato il ......dedicato a questo grande cambiamento continua anche quest'anno a incontrare unache ci ... ATTRICE NON PROTAGONISTAANGIOLINI e Anna FERZETTI per Le Fate Ignoranti; Monica GUERRITORE Vita ... La risposta di Ambra e Fedez sui presunti veleni a X-Factor 2022 Polemiche su X Factor 2022 prima ancora di iniziare, pettegolezzi sul mancato feeling tra Ambra e Fedez ma i giudici hanno già risposto. La rivista Chi ha già ipotizzato che tra Ambra Angiolini e Fede ...Anche questa volta la risposta non è tardata ad arrivare. Pochi minuti fa Fedez ha pubblicato nelle sue Instagram stories balla insieme ad Ambra la sua “T’appartengo”, mettendo un tag più che evidente ...