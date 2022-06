WWDC | iPadOS avvicina sempre più i tablet ai laptop ma con delle risorse in più, ecco le novità (Di martedì 7 giugno 2022) Fra le molteplici presentazioni di Apple alla WWDC 2022, anche il nuovo iPadOS 16, il sistema operativo dedicato per i tablet della multinazionale di Cupertino. iPad OS, 7/6/2022 – Computermagazine.itSi tratta di un aggiornamento con tanta carne al fuoco, a cominciare dalla nuova applicazione Meteo che va a braccetto con WeatherKit per gli sviluppatori. Fra le tante novità anche “Collaboration”, che permetterò ad un utente di condividere un documento da Pages con un intero gruppo di persone tramite Messaggi. Sarà inoltre possibile inviare messaggi ed avviare videochiamate direttamente da Pages, così come si potrà fare lo stesso con Safari nel nuovo MacOs Ventura. Collaboration si estenderà tra l’altro priporio a Safari, per visualizzare gruppi di schede con amici e colleghi in tempo reale, mentre si sta effettuando una ... Leggi su computermagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Fra le molteplici presentazioni di Apple alla2022, anche il nuovo16, il sistema operativo dedicato per idella multinazionale di Cupertino. iPad OS, 7/6/2022 – Computermagazine.itSi tratta di un aggiornamento con tanta carne al fuoco, a cominciare dalla nuova applicazione Meteo che va a braccetto con WeatherKit per gli sviluppatori. Fra le tanteanche “Collaboration”, che permetterò ad un utente di condividere un documento da Pages con un intero gruppo di persone tramite Messaggi. Sarà inoltre possibile inviare messaggi ed avviare videochiamate direttamente da Pages, così come si potrà fare lo stesso con Safari nel nuovo MacOs Ventura. Collaboration si estenderà tra l’altro priporio a Safari, per visualizzare gruppi di schede con amici e colleghi in tempo reale, mentre si sta effettuando una ...

Advertising

ItaSmartReview : WWDC 2022, tutte le novità di iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 e macOS Ventura - - FasolaFilippo : @gbrotiniyt Veramente figo, ma ti vorrei chiedere un piccolo favore per il mio video sulla WWDC, dato che non son r… - mooseekcom : Download degli sfondi ufficiali di iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura A poche ore dall’annuncio ufficiale di App… - pianetacellular : Dopo le beta per sviluppatori da giugno, le beta pubbliche da luglio, saranno disponibili da autunno le build uffic… - ParliamoDiNews : iPadOS 16 presentato durante la WWDC con una serie di nuove fun #ipados #presentato #wwdc #serie #nuove #7giugno -