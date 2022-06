Una smart factory integrata e automatizzata nel tissue: E80 Group e Gambini lanciano nuova linea (Di martedì 7 giugno 2022) Realizzare smart factory sempre più integrate, digitalizzate e sostenibili incrementando l’efficienza e la sicurezza lungo tutta la supply chain: con questo obiettivo E80 Group e Gambini hanno sviluppato una nuova linea converting completamente automatica, capace di interconnettere ulteriormente le operazioni produttive all’interno delle fabbriche del tissue. La nuova soluzione viene presentata nel corso della quarta edizione di iT’s tissue, l’evento dedicato agli operatori e alle tecnologie del settore tissue, dal 6 al 10 giugno a Lucca, sostenuto da Rockwell Automation e Henkel, rispettivamente global e main partner della manifestazione. La smart factory per l’innovazione del ... Leggi su fmag (Di martedì 7 giugno 2022) Realizzaresempre più integrate, digitalizzate e sostenibili incrementando l’efficienza e la sicurezza lungo tutta la supply chain: con questo obiettivo E80hanno sviluppato unaconverting completamente automatica, capace di interconnettere ulteriormente le operazioni produttive all’interno delle fabbriche del. Lasoluzione viene presentata nel corso della quarta edizione di iT’s, l’evento dedicato agli operatori e alle tecnologie del settore, dal 6 al 10 giugno a Lucca, sostenuto da Rockwell Automation e Henkel, rispettivamente global e main partner della manifestazione. Laper l’innovazione del ...

Advertising

UnaTecnologia : RT @antgrasso_IT: Complessa da implementare, la smart city soffre di errori comuni in fase di progettazione. Spesso questo porta a una ridu… - Harlock03 : Le borracce Smart una delle invenzioni più inutili. - claudio_btc : @Scimmiapelatina Una Smart box. Per una vita squallida, un regalo squallido - MEDIASystemLab : Lo Smart Lipid Droplet Assay di #Nanolive sarà lanciato live in tutto il mondo il 15 giugno alle ore 16:00 clicca q… - robertosabatin4 : @ninabecks1 @La7tv Io non ho una smart tv ma una tv intelligente che ha cancellato in automatico il 7. Di mio salto… -