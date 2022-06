Ultime Notizie Roma del 07-06-2022 ore 08:10 (Di martedì 7 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giulia Ferrigno il Ministro della Difesa turco a ieri discusso con l’omologa ucraino su come creare corridoi Sicuri per navi commerciali terme nei porti il ministro degli Esteri Russo lavrov è atteso domani ad Ankara per discutere con le autorità turche dei corridoi per il trasporto di prodotti agricoli gli Stati Uniti allertano 14 paesi africani che navi russe piene di ciò che definiscono grano rubato potrebbero far rotta verso di loro invitandola rifiutare l’eventuale offerta di grano a buon mercato al momento sono attesi 9,5 milioni di voli nei cieli europei quest’anno al 85% dei livelli pre-covid e lo stima eurocontrol.int europeo delle traffico aereo il recupero dei livelli precedenti Alla pandemia è atteso solo nel 2024 con 10,58 milioni di voli nel 2023e 10,97 milioni alla fine del triennio sui ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giulia Ferrigno il Ministro della Difesa turco a ieri discusso con l’omologa ucraino su come creare corridoi Sicuri per navi commerciali terme nei porti il ministro degli Esteri Russo lavrov è atteso domani ad Ankara per discutere con le autorità turche dei corridoi per il trasporto di prodotti agricoli gli Stati Uniti allertano 14 paesi africani che navi russe piene di ciò che definiscono grano rubato potrebbero far rotta verso di loro invitandola rifiutare l’eventuale offerta di grano a buon mercato al momento sono attesi 9,5 milioni di voli nei cieli europei quest’anno al 85% dei livelli pre-covid e lo stima eurocontrol.int europeo delle traffico aereo il recupero dei livelli precedenti Alla pandemia è atteso solo nel 2024 con 10,58 milioni di voli nel 2023e 10,97 milioni alla fine del triennio sui ...

