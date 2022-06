Salario minimo, Dinoi (Aepi): "Direttiva Ue è indicazione, non ha fissato obbligo" (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Labitalia) - “La Direttiva dell'Europa sul Salario minimo è una indicazione, ha fissato i criteri ma non l'obbligo per gli Stati dell'Unione. Il nostro Paese, tra l'altro, è uno dei 6 su 27 Stati Ue che già, attraverso la contrattazione collettiva, tutela oltre l'80% dei lavoratori". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confederazione Aepi, Mino Dinoi, sul Salario minimo. Secondo Dinoi "adesso l'Italia non può più rinviare l'attesa riforma fiscale sul lavoro. Altrimenti le piccole e micro imprese rischiano il collasso". "Viene quantomeno legittimo -continua Dinoi- chiedersi se il nostro Paese è pronto. Per l'Italia il taglio del cuneo fiscale è la priorità. ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Labitalia) - “Ladell'Europa sulè una, hai criteri ma non l'per gli Stati dell'Unione. Il nostro Paese, tra l'altro, è uno dei 6 su 27 Stati Ue che già, attraverso la contrattazione collettiva, tutela oltre l'80% dei lavoratori". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confederazione, Mino, sul. Secondo"adesso l'Italia non può più rinviare l'attesa riforma fiscale sul lavoro. Altrimenti le piccole e micro imprese rischiano il collasso". "Viene quantomeno legittimo -continua- chiedersi se il nostro Paese è pronto. Per l'Italia il taglio del cuneo fiscale è la priorità. ...

