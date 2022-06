Gianluca Scamacca, la proposta irrifiutabile: ecco chi è piombato sul gioiello del Sassuolo (Di martedì 7 giugno 2022) Gianluca Scamacca ha 23 anni e quindi non è più un giovane, semmai un calciatore che sta entrando nella fase decisiva della sua carriera, quella che definisce il livello a cui può ambire. Roberto Mancini ha deciso di ripartire da lui dopo il sonoro 3-0 inflitto dall'Argentina all'Italia. Contro la Germania in Nations League il centravanti del Sassuolo ha giocato bene, anche se è rimasto a secco: insegue il primo gol in Nazionale, potrà riprovarci contro l'Ungheria. Quella di stasera, martedì 7 giugno, sarà la sua sesta partita in azzurro, la terza da titolare. “Ha tutto per diventare un centravanti molto, molto bravo - ha dichiarato Mancini nella conferenza stampa pre-partita - è veloce, potente e tecnico. Può migliorare nello stacco, anche se è alto. È reduce però dalla prima stagione da titolare in Serie A, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022)ha 23 anni e quindi non è più un giovane, semmai un calciatore che sta entrando nella fase decisiva della sua carriera, quella che definisce il livello a cui può ambire. Roberto Mancini ha deciso di ripartire da lui dopo il sonoro 3-0 inflitto dall'Argentina all'Italia. Contro la Germania in Nations League il centravanti delha giocato bene, anche se è rimasto a s: insegue il primo gol in Nazionale, potrà riprovarci contro l'Ungheria. Quella di stasera, martedì 7 giugno, sarà la sua sesta partita in azzurro, la terza da titolare. “Ha tutto per diventare un centravanti molto, molto bravo - ha dichiarato Mancini nella conferenza stampa pre-partita - è veloce, potente e tecnico. Può migliorare nello stacco, anche se è alto. È reduce però dalla prima stagione da titolare in Serie A, ...

