Omicron, le sottovarianti 4 e 5 sorvegliate speciali per l'aumento dei casi in Portogallo e Giappone (Di lunedì 6 giugno 2022) Le sottovarianti Ba.4 e Ba. 5 di Omicron sono state ufficialmente inserite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) tra le varianti "of concern", quelle cioè più pericolose, qualche settimana fa. Questo perché oltre al vantaggio diffusivo nei confronti delle due versioni Ba.2 e Ba.3 (che già erano molto più contagiose di Delta) possiedono una variazione, L452R, presente nella proprio nella variante Delta che favorisce la formazione di sincizi, ovvero la fusione tra cellule infette. Fino a qualche settimana fa le "sorelle" della mutazione, rilevata per la prima volta in Sudafrica e Botsawana, non erano così diffuse in Europa da poter impensierire, ma – tra l'allentamento delle restrizioni e il calo dell'immunità indotta dai vaccini – la versione 5 di Omicron è imputata di aver provocando un aumento di ...

