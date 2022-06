No! Non c’è una lavatrice tra i rottami di questo elicottero russo abbattuto in Ucraina (Di lunedì 6 giugno 2022) Circola la foto di un elicottero russo abbattuto in Ucraina, ma gli utenti notano un particolare: tra i rottami ci sarebbe una lavatrice. Non è la prima volta che questo elettrodomestico viene tirato in ballo durante l’invasione russa in Ucraina, nell’aprile 2022 ce ne eravamo occupati in merito a una foto in cui i soldati di Kiev venivano accusati falsamente di furto prelevandone una da un’abitazione civile abbandonata. In questo caso, però, non c’è alcuna lavatrice. Per chi ha fretta La foto riguarda un elicottero russo abbattuto nella regione di Kharkiv. Secondo gli utenti, tra i rottami ci sarebbe una lavatrice. In realtà ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Circola la foto di unin, ma gli utenti notano un particolare: tra ici sarebbe una. Non è la prima volta cheelettrodomestico viene tirato in ballo durante l’invasione russa in, nell’aprile 2022 ce ne eravamo occupati in merito a una foto in cui i soldati di Kiev venivano accusati falsamente di furto prelevandone una da un’abitazione civile abbandonata. Incaso, però, non c’è alcuna. Per chi ha fretta La foto riguarda unnella regione di Kharkiv. Secondo gli utenti, tra ici sarebbe una. In realtà ...

Advertising

wallacemick : L'Italia deve dire No alla #NATO - Ricorda sempre che la NATO è per la Guerra, non per la Pace... - GiovaQuez : Salvini: 'Una volta la sinistra andava in giro con la bandiera della pace, alla `peace and love´, ora per loro se n… - thetrueshade : Non me ne frega niente che tu abbia OF o no, ma se mi chiedi di uscire più volte e poi mi nascondi le storie perché… - LucreziaLanza6 : @Noiconsalvini se votassi si al quesito sulla custodia cautelare, permetterei, ad esempio, ad un marito violento di… - loveandhate_94 : Io turbata come se fosse finita una storia mia. Ho questa morsa allo stomaco che mi devasta.. questo # era uno sva… -